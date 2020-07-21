Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентного пункта, следует из релиза финучреждения.



Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

«Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых. Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов», — сказано в сообщении.