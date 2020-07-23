Банк России не станет продлевать ограничения на размер комиссии за эквайринг после 30 сентября, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я знаю позицию Центрального банка, что ограничения комиссий за эквайринг не будут действовать после окончания того срока, о котором Банк России соответствующее решение принял», — сказал Анатолий Аксаков.

По словам депутата, ключевым направлением деятельности ЦБ по снижению издержек на эквайринг станет развитие и продвижение Системы быстрых платежей. «Комиссии за эквайринг в ближайшее время после окончания соответствующего срока снижаться точно не будут», — добавил Аксаков.

Ранее Банк России ограничил эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг, а также онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и других товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Ограничения действуют до 30 сентября.