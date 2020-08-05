Спрос россиян на наличную иностранную валюту уменьшился в конце весны, как и в предыдущие два года, при ее стабильном предложении, что привело к снижению показателя чистого спроса. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2020 года» .

В отчетном месяце совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился по сравнению с апрелем на 25% и составил 2,6 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США уменьшился на 25%, на европейскую валюту — на 28%, до 2 млрд и 0,5 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с апрелем на 25%, до 1,1 млрд долларов. При этом с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физические лица сняли в мае на 42% меньше, чем месяцем ранее, — 1,5 млрд долларов.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) сократилось в мае 2020 года по сравнению с апрелем на 3%, до 1,4 млрд долларов. Совокупное предложение долларов уменьшилось на 2%, евро — на 5%, составив 1,1 млрд и 0,3 млрд долларов соответственно.

В мае россияне продали уполномоченным банкам 0,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. На свои валютные счета физлица зачислили 0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 8% к апрелю).

Чистый спрос населения на наличную инвалюту снизился в мае по сравнению с апрелем на 42% и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 41%, на европейскую валюту — на 48%.

