Влияние текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор можно разделить на три волны, «девятый вал» первой волны уже пройден. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Девятый вал» первой волны пройден. Первая волна — это резервы по физическим лицам. Вторая волна еще не пришла. Это резервы по корпоративным клиентам и юридическим лицам, которую мы ожидаем по итогам третьего квартала. И третья волна, которая, скорее всего, произойдет в четвертом квартале, по итогам закрытия года, — это волна обесценения нефинансовых, непрофильных активов, которые есть в нашем балансе и балансе банковского сектора», — рассказал он журналистам.



Представитель ВТБ отметил, что стоимость риска в портфеле физлиц по итогам II квартала достигла 3%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,7%. По словам Пьянова, выше 3% квартальный показатель cost of risk по физическим лицам не возрастет и, наоборот, будет снижаться к концу года. Группа прогнозирует по итогам года стоимость риска на уровне 2,5%. При этом в III квартале ожидается рост cost of risk по корпоративному портфелю.