Севергазбанк выдает кредиты предпринимателям по льготной процентной ставке 7,7% годовых на срок до семи лет, следует из релиза финучреждения.

Льготные кредиты выдаются на инвестиционные цели. Получить средства можно на развитие бизнеса: покупку нового оборудования, помещения, земельных участков, приобретение транспорта и реконструкцию производства. Сумма кредита составляет от 3 млн до 50 млн рублей.

«Программа имеет ограничения по отраслям, но их перечень довольно широк. В него входит обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование, торговля и пр. В частности, дополнительное финансирование может понадобиться при строительстве и реконструкции автомобильных дорог», — сказано в сообщении.



Финансирование осуществляется совместно с Министерством экономического развития РФ в рамках господдержки по «Программе 1764».