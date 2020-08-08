Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликовал подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август.

Самыми выгодными оказались должности E-commerce-директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве — работодатели готовы платить таким специалистам от 400 тыс. и от 350 тыс. соответственно.

Помимо этого, высокооплачиваемые вакансии нашли и в регионах. Так, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке смогут заработать от 350 тыс. рублей до вычета налогов.

Несколько меньше — от 300 тыс. рублей на руки — предлагают директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.

Также среди высокооплачиваемых должностей значатся такие, как React Front-End-разработчик в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.