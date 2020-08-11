«Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых «Яндекс.Про», к ней могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, говорится в сообщении компании. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог».

«На платформе «Яндекс.Про» уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг», а также исполнители заданий в «Яндекс.Толоке», — говорится в сообщении.

Платформа «Яндекс.Про» создана на основе «Яндекс.Таксометра», в ней доступна встроенная навигация, чтобы водителям и курьерам было проще выполнять заказы, а также подсказки: где сейчас повышенный спрос на их услуги. В приложении есть инструменты безопасности. Пользователи «Яндекс.Таксометра» будут автоматически переведены на «Яндекс.Про».