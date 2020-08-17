Сотовый оператор Tele2 с 15 августа (совместно со швейцарским оператором Sunrise Tele2) запустил 5G для своих российских абонентов, прибывающих на территорию Швейцарии, пишут «Ведомости» .

Для подключения к сети 5G в Швейцарии абоненту не нужно будет менять сим-карту, как и подключать дополнительные настройки: если смартфон поддерживает сеть, она подключится автоматически при выходе в роуминг.

Специальной системы оплаты для подключения к новой сети в роуминге нет: оператор берет плату за объем трафика, а не за скорость Интернета, объяснил представитель Tele2. Сейчас мобильный оператор ведет переговоры о таком сотрудничестве еще с пятью странами, добавил представитель Tele2.