Объем свободных денег в российских семьях резко вырос в июле — на 13,7% по сравнению с июнем — и составил 28,3 тыс. рублей. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир» , рассчитывающий соответствующий индекс.

«Свободные деньги» в контексте данного исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те средства, которые домохозяйство может израсходовать, например, на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки (квартиры, дачи, автомобиля и т. п.), потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также из этих денег выплачиваются кредиты. Средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов холдинга «Ромир» и Росстата, а затраты на необходимые товары и услуги — на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.

За год индекс свободных денег вырос на 7,2%.

«Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Более того, значение индекса свободных денег в июле стало максимальным для данного периода за последние годы. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — комментируют аналитики.

Они уточняют, что немного увеличилось среднегодовое значение индекса. Если по итогам прошлого года оно равнялось 27,5 тыс. рублей, то сейчас, по результатам семи месяцев 2020 года, среднегодовое значение равно 22,2 тыс.

Рост объема свободных денег отмечается во всех типах городов. Так, в городах-миллионниках показатель вырос на 12,4% и достиг 35,4 тыс. рублей. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек объем свободных денег увеличился на сопоставимые 12,5% и составил 32,5 тыс. В небольших городах (от 100 тыс. до 500 тыс. жителей) рост оказался более существенным — 17,2% (значение индекса в июле — 18,4 тыс. рублей). В небольших городах доходы и расходы более волатильны: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, теперь же быстрее восстанавливается, уточняет «Ромир».



Покупательная способность свободных денег в пересчете на количество бутылок молока «Домик в деревне. Отборное» (0,93 л) снова оказалась ниже, чем в предыдущем году, добавляют авторы исследования: так, на все свободные средства в текущем году можно купить 375 бутылок, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 476.