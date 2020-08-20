Big Data & AI Conference 2020 пройдет 17—18 сентября.
За два дня на конференции выступит свыше 20 спикеров из разных областей, которые умеют работать с данными и готовы поделиться «тайным знанием»: как осуществить цифровую трансформацию в компаниях из топ-500.
Все участники конференции услышат свежие кейсы, которые прошли через «сито» профессионалов в области Data Science. В их числе доклады от экспертов ВТБ, «Газпром нефти», «Сибура», «Северсталь диджитал», РЖД, «Интерфакс-ЛАБ», mos.ru, 1С и т. д.
Представители бизнес-сообщества смогут получить практические знания:
- Как на основе анализа данных выявлять поведенческие паттерны клиентов.
- Как на основе анализа данных выявлять паттерны внешней среды/рынка.
- Как разработать систему продаж, которая будет выбирать наиболее оптимальное время и продукт для формирования предложения клиенту.
- Как на основе больших данных разрабатывать новые банковские продукты.
- Как повысить рентабельность бизнеса за счет внедрения методов цифрового управления на основе данных.
- Как предсказывать цены на сырье/комплектующие и конечные продукты на основе машинного обучения и продвинутой аналитики.
- Как создать систему машинного зрения, которая сможет оценивать качество выпускаемой продукции.
- Как автоматизировать процесс сбора и подготовки больших данных для аналитики.
- Как повысить эффективность рекламных кампаний с помощью Emotion Recognition.
Для удобства слушателей конференция будет разделена на три трека: бизнес и технический, научный семинар. Каждый участник в зависимости от профессиональных интересов сможет услышать как все доклады трека, так и выборочные выступления. Бизнес-трек будет полезен IT-менеджерам и руководителям, которые ищут релевантные их компании практические кейсы использования Big Data и ML и хотят понимать, какими будут результаты внедрения и польза для компании. В рамках технического трека специалисты вместе с презентацией кейсов расскажут о специфике выбора тех или иных IТ-решений.
Приобрести билеты можно на условиях раннего бронирования по сниженной цене. Подробная информация, программа мероприятия и регистрация доступны на сайте конференции.