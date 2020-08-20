Big Data & AI Conference 2020 пройдет 17—18 сентября.

За два дня на конференции выступит свыше 20 спикеров из разных областей, которые умеют работать с данными и готовы поделиться «тайным знанием»: как осуществить цифровую трансформацию в компаниях из топ-500.



Все участники конференции услышат свежие кейсы, которые прошли через «сито» профессионалов в области Data Science. В их числе доклады от экспертов ВТБ, «Газпром нефти», «Сибура», «Северсталь диджитал», РЖД, «Интерфакс-ЛАБ», mos.ru, 1С и т. д.

Представители бизнес-сообщества смогут получить практические знания:



Как на основе анализа данных выявлять поведенческие паттерны клиентов.

Как на основе анализа данных выявлять паттерны внешней среды/рынка.

Как разработать систему продаж, которая будет выбирать наиболее оптимальное время и продукт для формирования предложения клиенту.

Как на основе больших данных разрабатывать новые банковские продукты.

Как повысить рентабельность бизнеса за счет внедрения методов цифрового управления на основе данных.

Как предсказывать цены на сырье/комплектующие и конечные продукты на основе машинного обучения и продвинутой аналитики.

Как создать систему машинного зрения, которая сможет оценивать качество выпускаемой продукции.

Как автоматизировать процесс сбора и подготовки больших данных для аналитики.

Как повысить эффективность рекламных кампаний с помощью Emotion Recognition.

Для удобства слушателей конференция будет разделена на три трека: бизнес и технический, научный семинар. Каждый участник в зависимости от профессиональных интересов сможет услышать как все доклады трека, так и выборочные выступления. Бизнес-трек будет полезен IT-менеджерам и руководителям, которые ищут релевантные их компании практические кейсы использования Big Data и ML и хотят понимать, какими будут результаты внедрения и польза для компании. В рамках технического трека специалисты вместе с презентацией кейсов расскажут о специфике выбора тех или иных IТ-решений.

Приобрести билеты можно на условиях раннего бронирования по сниженной цене. Подробная информация, программа мероприятия и регистрация доступны на сайте конференции.

