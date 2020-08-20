Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило рейтинг устойчивости региональных банковских систем. Наиболее прочные позиции у банков из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, наименее устойчивые — у кредитных организаций Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края.

«Наиболее слабые показатели продемонстрировали банки из Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что несколько повышает риски ухода местных банков из данных регионов», — отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В рейтинг попали регионы, в которых зарегистрировано не менее трех банков, без учета кредитных организаций на санации. В итоговой оценке учитывался буфер абсорбции убытков, ликвидность, рентабельность капитала и доля в кредитном портфеле региона.

По данным «Эксперт РА», с 2013 года доля региональных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем в два раза. На 1 мая 2020 года доля региональных кредитных организаций в активах банковской системы составила 4,4% против 8,8% на аналогичную дату 2013-го. Доля региональных кредитных организаций в общем корпоративном ссудном портфеле равна 2,7%, в розничном — 5%. За семь лет портфель кредитов юрлиц в местных банках уменьшился на 37%, физлиц — на 17%. При этом в целом по банковской системе эти показатели выросли на 70% и 120% соответственно.

Доля региональных игроков в привлеченных средствах населения сократилась с 13% в 2013-м до 5,5%, этому, как поясняют в «Эксперт РА», способствовали переток средств граждан в крупные федеральные кредитные организации на фоне зачистки банковского сектора, а также постепенное сокращение разрыва в уровне ставок между крупными и небольшими игроками.

«Притом что доля региональных банков и так не была никогда очень высокой в нашем банковском секторе, сейчас она угрожающе сокращается до практически минимальных уровней. Что, конечно, очень сильно пугает с точки зрения того, что развитие экономики, ВВП зависит от крупнейших компаний и банков, но прежде всего — от развития малого и среднего бизнеса», — отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

С начала зачистки банковского сектора 190 региональных игроков были лишены лицензии или ликвидированы. Доля топ-20 банков в активах банковского сектора выросла с 71% в 2013 году до 85% на 1 мая 2020-го. При этом запасы капитала и ликвидности региональных игроков в среднем выше, чем у крупных федеральных банков, но в условиях недостатка доходного размещения средств страдает рентабельность, отмечает «Эксперт РА».

Рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем

РегионКоличество зарегистрированных в регионе банков (без учета санированных)Оценка буфера абсорбции убытковОценка соотношения LAT и привлеченных средствОценка ROEОценка масштаба деятельности региональных банковОбщий итог
Республика Татарстан130,251,001,001,000,85
Оренбургская область31,001,001,00-0,500,40
Челябинская область60,431,001,00-0,500,29
Приморский край70,030,181,000,000,24
Вологодская область3-0,981,001,000,000,20
Кировская область3-0,211,000,220,000,20
Тюменская область3-0,35-0,741,000,500,18
Саратовская область40,601,001,00-1,000,12
Нижегородская область40,770,381,00-1,000,03
Астраханская область30,361,000,62-1,00-0,01
Краснодарский край60,010,961,00-1,00-0,01
Кабардино-Балкарская Республика30,271,000,69-1,00-0,01
Самарская область6-0,07-1,00-1,001,00-0,01
Иркутская область30,011,000,69-1,00-0,06
Кемеровская область51,001,00-0,45-1,00-0,09
Ростовская область7-0,78-0,721,000,00-0,10
Пермский край4-0,650,940,96-1,00-0,15
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра3-0,990,201,00-0,50-0,16
Свердловская область8-0,63-0,220,96-0,50-0,18
Рязанская область3-0,941,001,00-1,00-0,19
Ставропольский край30,021,00-0,89-1,00-0,37

Источник: расчеты агентства «Эксперт РА», по данным Банка России