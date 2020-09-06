Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Держатели карт «Мир» любых банков в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года будут получать кешбэк в размере 10% при пополнении парковочного счета в столице. Для получения возврата нужно оплатить парковку картой «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Парковки Москвы» на любую сумму. Возврат средств на карту может занимать до трех рабочих дней в зависимости от банка-эмитента.

РГС Банк и международная платежная система Mastercard расширили действие совместной акции для автомобилистов «100% кешбэк за полный бак». Теперь условия акции, которая продлится до 31 октября, действуют не только для кредитной, но и для дебетовой «Дорожной карты». Выбор победителей для возмещения трат за топливо будет происходить ежемесячно.

Держатели карт Visa, выпущенных банком «Центр-инвест», получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay. Для этого необходимо на своем смартфоне открыть приложение Wallet, затем выбрать «Добавить платежную карту», навести камеру на карту или ввести ее данные вручную и подтвердить добавление карты при помощи одноразового кода из СМС.

Россельхозбанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы American Express в эквайринговой сети и сети устройств самообслуживания. На сегодняшний день торгово-сервисные предприятия, находящиеся на эквайринговом обслуживании в банке, могут начать прием карт American Express, а в банкоматах РСХБ держателям карт данной платежной системы доступны операции снятия наличных денежных средств.

Держателям банковских карт Московского Индустриального Банка (МИнБанк) национальной платежной системы «Мир» стали доступны трансграничные переводы денежных средств в Киргизию по национальной платежной системе «Элкарт». Комиссия за операцию составляет от 1% от суммы, но не менее 75 рублей.

Держатели бесконтактных карт «Мир» в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года при оплате проезда в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце будут экономить 10 рублей на каждой поездке по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах.