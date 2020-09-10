Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — отметил представитель фонда.

Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам. «Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий..., но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», — пояснил Райс. Под гарантиями, по его словам, подразумевались «меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех стран», которые хотят получить помощь.



В марте правительство и Национальный банк Белоруссии обсуждали с МВФ выделение финансовой поддержки в размере до 900 млн долларов в связи с последствиями пандемии. Максим Ермолович, который занимал пост министра финансов Белоруссии, также тогда заявлял, что не исключает привлечения Минском экстренного финансирования от МВФ, кроме того, Минфин ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию в связи с пандемией нового коронавируса.