ЦБ рекомендует участникам рынка раскрывать все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках в банках и инвестициях в микрофинансовые компании или кредитные потребительские кооперативы в стандартной форме, простой и понятной для клиентов.



«Участникам рынка следует разместить в своих офисах и на сайтах паспорта этих продуктов (ключевые информационные документы), где будут просто и доступно описаны их основные особенности и риски. Банк России рассчитывает, что внедрение таких паспортов поможет потребителю принять осознанное решение при приобретении того или иного финансового продукта или услуги, снизит риски непонимания их существенных особенностей, позволит сравнить похожие продукты различных финансовых организаций», — говорится в сообщении регулятора.

Например, банкам в паспорте вклада нужно указать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам.

Микрофинансовым компаниям, которые привлекают деньги граждан под плавающие процентные ставки, в формах ключевых информационных документов рекомендовано указывать минимальную и максимальную процентную ставку и период, когда она применяется. А также сообщать, что минимальная сумма инвестиций по закону составляет 1,5 млн рублей.

Кредитные потребительские кооперативы будут разъяснять, что обязательное условие инвестиций для гражданина — стать пайщиком со всеми вытекающими обязательствами, а также объяснять, как пайщик может покинуть кооператив.

Кроме того, в паспорте может содержаться информация о порядке разрешения споров с финансовой организацией, наличии или отсутствии государственной страховки внесенных средств, действиях потребителя в случае банкротства КПК.

Банк России рекомендует финансовым организациям предлагать потребителю паспорт финансового продукта сразу при обращении за услугой, непосредственно перед подписанием договора, а также при его продлении.