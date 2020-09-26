Самым непопулярным месяцем для потребительского кредитования стал апрель — разгар пандемии, когда среди клиентов преобладали сберегательные настроения. Но уже с мая начинается рост спроса на потребительские кредиты, который к сентябрю достиг 40% относительно апреля. Таковы данные исследования банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев года.



«Если в январе — марте главными целями потребительского кредита были отпуск и покупка крупной бытовой техники, в разгар пандемии люди чаще занимали на неотложные нужды. Причем, если ранее заемщикам были свойственны эмоциональные траты, то в апреле — мае это были продуманные покупки впрок. После пандемии людей заботят более жизнеутверждающие вопросы — ремонт, покупка автомобиля и, конечно, рефинансирование. Рефинансирование кредитов сегодня пользуется огромным спросом из-за понижения ставок и необходимости клиентов снизить кредитную нагрузку и уменьшить платежи по текущим кредитам», — отмечается в релизе.



«Средний чек» по кредиту в период пандемии практически не изменился. Так, если средняя сумма потребительского кредита, оформленного в апреле — июне, составляла около 450 тыс. рублей, то в июле —сентябре — около 440 тыс. рублей.