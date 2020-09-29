Снижение ставок по вкладам не вызывает отток средств из банковской системе, они перераспределяются в другие продукты, сообщил директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин в ходе вебинара.



По мнению аналитиков агентства Fitch, снижение ставок по депозитам не приводит к оттокам фондирования из банковской системы. «Почему это происходит так? Здесь, наверное, под риском в первую очередь розничные депозиты. И получается, что когда у розничного депозитора … был открыт депозит один-два года назад по достаточно привлекательной ставке, и, допустим, сейчас этот депозит истекает, у физического лица есть опция открыть депозит уже под ставку значительно ниже, может быть, даже в два раза ниже, чем это было по актуальному депозиту. Соответственно, у физического лица есть еще несколько опций: например, участие в деятельности бирж, торговля на бирже. В таком случае эти средства переходят в средства брокерских компаний, остаются в системе», — пояснил Лопатин.

Еще один вариант альтернативных инвестиций — покупка недвижимости. Но и в таком случае деньги либо попадают на эскроу-счета, либо напрямую на счета застройщиков. То есть все равно остаются в системе, добавил Антон Лопатин.

«Возможно, будет какое-то перераспределение, но сами по себе низкие ставки, на наш взгляд, не должны привести к тому, что банковская система может увидеть значительные оттоки по фондированию», — сделал вывод Антон Лопатин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что регулятор не наблюдает проблем, связанных со слишком низкими ставками, которые спровоцировали бы отток средств с депозитов. По ее словам, ставки по вкладам продолжают быть привлекательными для населения.