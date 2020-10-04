СберБанк совместно с Visa запускает первую в России лабораторию данных (Data Lab), которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов и при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения разрабатывать максимально персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Все это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Лаборатория займется не только исследованием текущего клиентского поведения, но и — с использованием уникального R&D-кластера — построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов», — говорится в релизе.

Лаборатория данных будет работать на инфраструктуре «Сбера». В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».

«Благодаря открытию лаборатории данных привычная пластиковая или цифровая карта станет незаменимым помощником клиента в его повседневных финансовых операциях», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.