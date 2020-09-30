Аналитическое кредитное рейтинговое агентство утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по международной шкале, говорится в сообщении АКРА.

«Методология АКРА предполагает присвоение кредитных рейтингов на основе факторов, характеризующих операционную среду, бизнес-профиль, достаточность капитала, риск-профиль, а также фондирование и ликвидность, и предполагает использование «якорных» количественных показателей и аналитических корректировок, носящих качественный характер», — говорится в релизе агентства.

Отмечается, что АКРА первым из российских рейтинговых агентств начинает предоставлять иностранным и российским клиентам услугу присвоения таких кредитных рейтингов.



Методология позволяет производить сравнительный анализ банков и банковских групп, функционирующих в различных юрисдикциях, с учетом кредитного качества юрисдикций и состояния банковской системы, а также мультинациональных кредитных организаций.

В процессе разработки методологии были использованы данные более чем о 10 тыс. банков и банковских групп из различных стран за почти 15-летний период наблюдений. «Результаты внутренней валидации говорят о высоком качестве модели оценки кредитоспособности, лежащей в основе методологии», — сказано в сообщении.