На начало сентября эмитировано 86,1 млн карт «Мир», пишут «Известия» , ссылаясь на Национальную систему платежных карт (НСПК). Таким образом, у каждого второго гражданина есть пластик для получения выплат от государства. Почти 95% пенсионеров уже получают выплаты от государства на карты «Мир», оценили для «Известий» в Банке России. Остальные — порядка 2 млн граждан пенсионного возраста ­— по каким-либо причинам пока отечественный пластик не получили. Поэтому ЦБ решил продлить перевод начисления пенсий на национальный платежный инструмент еще на три месяца — до 31 декабря 2020 года.

По словам представителей банков, зачастую пенсионные и социальные выплаты получают клиенты с ограниченными возможностями — именно для этой группы населения важна данная отсрочка.

Около 95% пенсионеров, уже получающих выплаты на «Мир», ­— это порядка 40 млн россиян, оценил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. По его словам, сотрудников бюджетной сферы в России около 32,5 млн. Оставшиеся обладатели 15 млн карт российской платежной системы — студенты, а также многодетные родители, получающие деньги от государства.

Согласно данным ЦБ на 1 июля 2020 года, в России эмитировано 289 тыс. банковских карт. Таким образом, «Мир» занимает около 30% рынка. По мнению экспертов, более 86 млн выпущенных в России карт «Мир» говорит о том, что национальным платежным инструментом владеет минимум каждый второй россиянин, или около 75% граждан страны в дееспособном возрасте. Как отметили в кредитных организациях, около половины действующих на данный момент карт «Мир» активно используются — по ним совершается не менее десяти операций в месяц.