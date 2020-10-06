Жители Киргизии не могут снять средства со счетов через банкоматы, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты. Об этом заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев, сообщает РБК со ссылкой на «Sputnik Киргизия».

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены», — сказал Абдраев.

Он напомнил, что во время протестов в 2005 и 2010 годах некоторые люди взламывали банкоматы.

При этом, по словам Абдраева, скорее всего, завтра офисы коммерческих банков и банкоматы заработают.



Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Несогласные с результатами выборов сторонники проигравших партий приняли участие в акциях протеста, которые затем переросли в столкновения с правоохранителями.