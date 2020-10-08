Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам возобновить деятельность, но в ограниченном варианте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе финансового регулятора.

«Национальный банк Киргизской Республики для обеспечения населения основными видами банковских услуг рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям возобновить свою деятельность с 8 октября 2020 года», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, финансовые организации продолжат деятельность по предоставлению населению основных видов банковских услуг и осуществлению платежных и переводных операций только по национальным платежным системам. Будут приняты меры по обеспечению бесперебойности и безопасности при проведении безналичных платежей и переводов внутри страны, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов.

Как уточняется, «осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи (за пределы страны), приостановлено до принятия соответствующего решения Национального банка».



«В целях создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, финансовым организациям рекомендуется определить время работы с 9:00 до 15:00 часов (6:00—12:00 мск)», — подчеркнули в пресс-службе.