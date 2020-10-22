Большинство россиян (62%) уверены, что помнят изображения на российских купюрах, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка.

Так, 39% респондентов точно указали, что на 50-рублевой купюре изображен город Санкт-Петербург. 24% полагали, что это Астрахань, 21% — Ярославль (это 1 000 рублей), 16% — Хабаровск (а это 5 000 рублей).

Не все респонденты ответили, сколько лошадей изображено на купюре в сто рублей. Только 18% вспомнили, что фасад Большого театра украшает квадрига, запряженная четверкой лошадей. А вот купюру в 500 рублей респонденты знают лучше. Большинство (39%) знало, что царь Петр держит в руке не саблю и не бинокль, а трость. Дерево у часовни на обратной стороне 1 000 рублей разглядели и запомнили также всего 18% участников опроса, а вот количество пароходов (он там один) под мостом знало 39% респондентов — это второй по популярности ответ.

«Онлайн-платежи все больше вытесняют традиционные способы оплаты товаров и услуг, и неудивительно, что скоро мы совсем забудем, как выглядят аналоговые деньги. В начале года наше исследование показало, что большинство россиян (76,5%) предпочитают рассчитываться за свои покупки безналично», — рассказал руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин.