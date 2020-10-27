Произошедшее за последнюю неделю сокращение структурного профицита ликвидности в российской банковской системе является отражением значительного дефицита федерального бюджета, пик финансирования которого приходится на последний квартал, говорят аналитики НКР.



Несмотря на значительные масштабы колебаний ликвидности, НКР не ожидает каких-либо последствий с точки зрения стабильности банковского сектора или динамики инфляции.



«По состоянию на 27 октября структурный профицит ликвидности сократился до 623 млрд рублей с примерно 1,8 трлн рублей в среднем за первые две недели октября. Тем самым он снизился до уровня, последний раз наблюдавшегося в сентябре 2017 года. Причиной снижения стали масштабные заимствования крупнейших российских банков в рамках операций РЕПО с Банком России для приобретения значительных по объему новых выпусков ОФЗ. На сегодняшний день банковский сектор заимствовал у ЦБ с этой целью 620 млрд рублей», — отмечают эксперты.



По мнению НКР, на фоне реализации программы заимствований Минфина РФ вполне вероятно дальнейшее расширение операций РЕПО и формирование временного структурного дефицита ликвидности в ноябре или декабре.



«НКР полагает, что структурный дефицит ликвидности сохранится ненадолго и не приведет к сколь-либо заметным последствиям для банковского сектора и в целом для экономики России. На отсутствие реальных проблем с ликвидностью в банковской системе указывают уже упомянутый высокий объем средств банков в инструментах ЦБ и значительная ликвидность на корсчетах и в ценных бумагах. Кроме того, бюджетные средства, заимствованные у банковской системы, в конечном счете будут возвращены через финансирование госрасходов, которое осуществляется посредством банковской системы», — заключили в НКР.