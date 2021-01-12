Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании убытков с лиц, контролировавших банк «Северный Кредит», в общем размере 2,78 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник, 12 января, на сайте АСВ.

Заявление подано 29 декабря 2020 года в Арбитражный суд Вологодской области в отношении Петровой Л. П., Крылова С., Жилиной И. В., Козина В. И., Одинцовой Н. В., Панева С. В., Сохрина А. Г., Пикалова Е. А., Железова А. В. и Моралес-Эскомильи А. А., уточняется в релизе.

Напомним, Людмила Петрова входила в число акционеров банка, была членом его совета директоров и в свое время занимала должность председателя правления кредитной организации. Сергей Крылов в определенный период был исполняющим обязанности председателя. Главный бухгалтер Ирина Жилина, Антон Сохрин и Сергей Панев входили в правление, Наталья Одинцова — в совет директоров.

Алексей Железов, согласно данным СМИ, где он упоминался как владелец Вологодского завода строительных конструкций, а также как акционер «Северного Кредита» (но на момент последнего раскрытия на сайте ЦБ схемы владения банком Железов там не значился), был заочно арестован в РФ по делу о хищении более чем 3 млрд рублей средств вкладчиков банка, но Италия, где проживает бизнесмен, не выдала его России. Уточнялось, что летом прошлого года он был задержан по российскому запросу и арестован, а позже был отпущен под домашний арест.

По информации АСВ, лицами, контролировавшими банк, были «совершены неправомерные действия по формированию безнадежной ссудно-вексельной задолженности, замещению рыночной ссудной задолженности на неликвидные активы либо активы по завышенной стоимости». Также экс-руководители осуществляли «действия по снятию обеспечения с безнадежной ссудной задолженности, безвозмездному отчуждению имущества банка и фиктивному погашению обеспеченной ликвидным залогом ссудной задолженности».



Лицензия у «Северного Кредита» была отозвана 29 декабря 2017 года. За несколько дней до этого кредитная организация на своем сайте сообщила об исчезновении руководства. В феврале 2018-го банк был признан банкротом, АСВ стало конкурсным управляющим. Позже в том же году Центробанк сообщал о выявлении операций по выводу активов банка «Северный Кредит» на 3,9 млрд рублей.