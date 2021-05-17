Председателем правления Национального Расчетного Депозитария, работающего в статусе небанковской кредитной организации и входящего в группу Московской биржи, назначен Виктор Жидков. Его кандидатура согласована Банком России и утверждена наблюдательным советом НРД, уточняется в релизе организации.

«НРД во главе с новым председателем правления продолжит реализацию стратегии развития на период до 2024 года: развитие ключевого депозитарного бизнеса и дополнительных инновационных продуктов и сервисов для клиентов группы «Московская биржа» с фокусом на надежности, эффективности и росте бизнеса, — отмечается в сообщении. — Перед председателем правления также стоят задачи по укреплению роли НРД как важнейшего элемента инфраструктуры российского финансового рынка, обеспечению высокого качества посттрейдинговых услуг и диверсификации бизнеса за счет развития новых сервисов и новых клиентских сегментов с сохранением высокого уровня рентабельности и удовлетворенности клиентов».

Виктор Жидков работает на финансовом рынке более 25 лет. С 2009 по 2021 год возглавлял инвестиционный банк «Веста». До этого, с 2006 по 2009 год, занимал должность первого вице-президента, члена правления банка «Петрокоммерц». В 1994—2006 годах возглавлял казначейство и управление финансовых рынков МДМ-Банка.

Жидков 13 лет является членом совета директоров саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация». В последние годы входит в совет биржи.



Виктор Жидков окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, а также получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.