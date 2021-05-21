Регионом с наибольшей годовой инфляцией в России по итогам апреля 2021 года остается Дагестан — 7,98%, регионом с самой низкой инфляцией в стране стала Чукотка (1,94%), сообщает Банк России. В апреле инфляция снизилась в большинстве регионов страны, при этом ее уровень пока остается повышенным — за последние 12 месяцев цены в России выросли на 5,5%.

Аналитики ЦБ отмечают, что продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции, в том числе на макароны, крупы, мясопродукты и цитрусовые.

Замедление инфляции отмечалось во всех федеральных округах страны. Наибольшим оно было в регионах Северного Кавказа, где традиционно сильнее проявились общие для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров из-за более существенной доли продовольствия в потребительской корзине. Меньше всего инфляция замедлилась в Сибири, где влияние общестрановых факторов на динамику продовольственных цен было наименьшим и при этом произошло наиболее заметное ускорение непродовольственной инфляции (в основном из-за увеличения цен на моторное топливо и легковые автомобили).



В расчет инфляции могут включить траты на жилье Росстат не исключает пересмотра формулы индекса потребительских цен с 2023 года.

Годовые темпы роста цен на услуги выросли в основном за счет динамики цен на жилищные и транспортные услуги. Так, в южных и центральных регионах из-за повышения спроса на отдых в России подорожали гостиничные услуги и аренда квартир. Значительный вклад в ускорение инфляции во многих регионах внесло удорожание железнодорожных билетов из-за эффекта низкой базы прошлого года.

По словам эксперта отделения Банка России по Ростовской области Светланы Перепелицыной, на юге традиционно потребляют больше овощей и фруктов, поэтому ситуация на продовольственном рынке в регионе оказывает более значимое влияние на инфляцию, в результате чего инфляция в Южном федеральном округе снизилась существеннее, чем по стране.

«В то же время рост турпотока на Черноморское побережье в условиях ограниченности внешнего туризма привел к повышению цен на курортные услуги... По прогнозу Банка России, устойчивое замедление годовой инфляции в стране начнется во втором полугодии 2021 года», — отметила она.



