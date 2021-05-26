В январе-марте доля закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) составила 31,9%. Это стало рекордом как минимум с 2016 года, пишут «Известия » со ссылкой на Корпорацию МСП. В I квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей. Из них доля контрактов с малым и средним бизнесом составила 31,9% или 804 млрд рублей, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Для сравнения: в I квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она доходила до 20%, а в 2018-м — 8,8%.

Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей. При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд рублей, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд рублей), а на третьем — Тульская (3,8 млрд рублей).

Правительство сформировало новый пакет поддержки МСП От правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценили эксперты.

Ранее правительство сформировало очередной пакет мер поддержки МСП, одной из которых стало увеличение квоты МСП в госзакупках до 30%. Сегодня по закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» она составляет 20% в годовом выражении. Такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках этого закона более чем 200 тыс. предпринимателям из сектора МСП, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Положительная динамика обусловлена в первую очередь оживлением деловой активности в начале 2021-го по сравнению с ее приостановлением в начале прошлого пандемийного года, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. На рост закупок у МСП повлияло ограничение перечня документов, которые заказчик может требовать, и сокращение срока оплаты по договорам с 30 до 15 рабочих дней, считает он. По мнению аналитика корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, динамика госзакупок у МСП выступает отражением накопленного опыта малого бизнеса по участию в конкурсных процедурах. А аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк связывает ее с развитием электронных торговых площадок и высокой конкуренцией между ними, что позволяет упрощать процедуру конкурса и снижать тарифы.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», целевой показатель объема закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса в 2021 году должен составить 3,8 трлн рублей. С учетом динамики в I квартале этот показатель может превысить 4 трлн рублей, считают эксперты. Доля закупок у МСП вырастет до 33–35% в нынешнем году, ожидает Орехов. Увеличение квоты для МСП преждевременно, так как процент сорванных ими заказов и качество выполнения по-прежнему отстают от крупного бизнеса, отметил Миронюк. Также сейчас заказчики могут беспрепятственно отдавать большее число заказов организациям МСП, чем предусмотрено квотой, резюмировал он.