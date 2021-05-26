В январе-марте доля закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) составила 31,9%. Это стало рекордом как минимум с 2016 года, пишут «Известия» со ссылкой на Корпорацию МСП. В I квартале 2021 года крупнейшими заказчиками в рамках закона № 223-ФЗ было заключено более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн рублей. Из них доля контрактов с малым и средним бизнесом составила 31,9% или 804 млрд рублей, что стало рекордом как минимум с 2016 года. Для сравнения: в I квартале 2020 года доля МСП была более чем в два раза ниже и не превысила 12%, в 2019 году она доходила до 20%, а в 2018-м — 8,8%.
Лидером по доле закупок у малого и среднего бизнеса стал Центральный федеральный округ с результатом в 39% и 84,2 млрд рублей. При этом внутри макрорегиона максимальный объем заказов у МСП был зафиксирован в Москве и составил 57,3 млрд рублей, на втором месте оказалась Московская область (12 млрд рублей), а на третьем — Тульская (3,8 млрд рублей).
От правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценили эксперты.
Ранее правительство сформировало очередной пакет мер поддержки МСП, одной из которых стало увеличение квоты МСП в госзакупках до 30%. Сегодня по закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» она составляет 20% в годовом выражении. Такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках этого закона более чем 200 тыс. предпринимателям из сектора МСП, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Положительная динамика обусловлена в первую очередь оживлением деловой активности в начале 2021-го по сравнению с ее приостановлением в начале прошлого пандемийного года, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. На рост закупок у МСП повлияло ограничение перечня документов, которые заказчик может требовать, и сокращение срока оплаты по договорам с 30 до 15 рабочих дней, считает он. По мнению аналитика корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, динамика госзакупок у МСП выступает отражением накопленного опыта малого бизнеса по участию в конкурсных процедурах. А аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк связывает ее с развитием электронных торговых площадок и высокой конкуренцией между ними, что позволяет упрощать процедуру конкурса и снижать тарифы.
В соответствии с паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», целевой показатель объема закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса в 2021 году должен составить 3,8 трлн рублей. С учетом динамики в I квартале этот показатель может превысить 4 трлн рублей, считают эксперты. Доля закупок у МСП вырастет до 33–35% в нынешнем году, ожидает Орехов. Увеличение квоты для МСП преждевременно, так как процент сорванных ими заказов и качество выполнения по-прежнему отстают от крупного бизнеса, отметил Миронюк. Также сейчас заказчики могут беспрепятственно отдавать большее число заказов организациям МСП, чем предусмотрено квотой, резюмировал он.