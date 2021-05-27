Компания экосистемы «Сбера» — SberAutoTech — представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки, сообщает пресс-служба компании. Новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство (максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив.

В основе конструкции ФЛИП электрическая платформа собственной разработки. В движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей.

«Ноу-хау компании — компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород», — говорится в релизе.

Платформа изначально спроектирована SberAutoTech с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту, что открывает новую веху в развитии личного и общественного транспорта. ФЛИПы в качестве средства новой мобильности способны снизить количество машин на улицах, полностью решить проблему «последней мили» и обеспечить уровень комфорта, принципиально недоступный ни в одном другом виде общественного транспорта. Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, обеспечивает максимальную гибкость компоновки и позволяет разместить на платформе любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства внутри на 40% больше, ведь в конструкции нет крадущих внутренний объем элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания. ФЛИП изначально спроектирован как полностью автономное транспортное средство, в нем нет традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом размещается шесть человек.



«ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента «Салют», — отмечают разработчики.



ФЛИП — беспилотник максимального, пятого уровня. Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. В соответствии с самыми актуальными требованиями нового транспорта ФЛИП спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.



В данный момент SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях. В ближайшее время ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума 2—5 июня.