Совет директоров Московского Индустриального Банка принял решение о назначении Александра Чернощекина председателем правления кредитной организации, сообщается в ее релизе. Его кандидатура направлена на согласование в Банк России.

«В новой должности Александр Чернощекин будет отвечать за работу всех подразделений кредитной организации и реализацию проекта по присоединению МИнБанка к Промсвязьбанку. При этом Александр Чернощекин продолжит руководить дирекцией цифрового бизнеса в ПСБ на позиции старшего вице-президента банка», — отмечается в сообщении.

В МИнБанке сменится руководитель Исполнять обязанности председателя правления МИнБанка с 1 мая будет зампред правления Владимир Яшин.

Согласно информации из релиза, также в состав правления МИнБанка по решению совета директоров кредитной организации вошли Анатолий Соловов и Ирина Танцева. Назначения вступят в силу после получения соответствующего согласования ЦБ.

Кроме того, совет директоров прекратил полномочия Сергея Соколова и Юрия Петухова в качестве членов правления и освободил их от занимаемых должностей с 31 мая 2021 года.

До присоединения к ПСБ МИнБанк продолжает работу в стандартном режиме и исполняет все свои обязательства перед клиентами. Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка.

Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. В июле 2019 года финорганизация перешла под контроль регулятора, получив в капитал 128,7 млрд рублей. В конце апреля этого года ЦБ внес изменения в план финансового оздоровления МИнБанка: предполагается, что его «плохие» и непрофильные активы перейдут банку «Траст», а впоследствии МИнБанк достанется Промсвязьбанку. ЦБ до этого отмечал, что особенности бизнес-модели снижают привлекательность МИнБанка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для ПСБ, развивающего близкие направления.