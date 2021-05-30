В ВТБ в прошлом году было зарегистрировано 750 тыс. событий, связанных с подготовкой и проведением кибератак, а объем спасенных средств клиентов только с начала 2021 года составил 2 млрд рублей. Об этом на съезде Ассоциации банков России (АБР) сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он отметил рост киберрисков на фоне перевода максимально возможного количества операций в онлайн и назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности.

«Киберпреступники также активно атаковали клиентов ВТБ. Объем спасенных средств наших клиентов только с начала этого года составил 2 миллиарда рублей. Самый важный фактор, связанный с безопасностью, — конечно же, человеческий. По нашим оценкам, на методах социальной инженерии — телефонное мошенничество, обман людей, разного рода манипуляции — основано около 90% попыток хищения данных и средств клиентов», — сообщил Костин.

Он подчеркнул, что в целях предотвращения такого рода преступлений и борьбы с ними важно не только активно информировать граждан о правилах безопасного поведения в киберсреде, но и совершенствовать регулирование. Глава ВТБ сообщил, что на площадке АБР идет активная подготовка важных законопроектов в области кибербезопасности. Наиболее актуальными в свете нынешних вызовов, считает банкир, представляются три законодательные инициативы.

Первая касается заморозки средств на стороне получателя, если отправитель обратился в банк с заявлением о мошенничестве. «Если законопроект будет принят, банки получат возможность оперативно замораживать мошеннические операции на период разбирательства. Банк России выступает с аналогичными предложениями. Ожидаем скорого внесения этого вопроса на рассмотрение Государственной думы», — рассказал глава ВТБ.

Вторая инициатива касается обмена данными между банками и сотовыми операторами о замене сим-карты. Преступники часто производят замену сим-карт без ведома клиентов. В результате мошенники получают СМС-пароли для входа в онлайн-банк и проведения операций. В целях централизованного информирования банков сотовыми операторами о замене сим-карт подготовлен законопроект, который предусматривает создание соответствующей единой информационной системы. «Законопроект находится в высокой степени готовности к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Принятие законопроекта даст банкам дополнительный инструмент противодействия мошенникам», — добавил Костин.

Наконец, третья инициатива: важно законодательно установить ответственность сотовых операторов за нарушение запрета использовать технику подмены телефонных номеров, продолжил банкир. «В настоящее время запрет хоть и установлен, но злоумышленники, используя средства IP-телефонии, продолжают маскировать свои номера под банковские. Законопроект по вопросу установления ответственности принят Госдумой в первом чтении. Все три инициативы необходимо, на наш взгляд, ускоренно принимать. Важно продолжить совершенствование работы по информационному обмену на базе Финцерт ЦБ», — сообщил глава ВТБ.