«Сбер» разработал специальную программу, которая всего за два месяца позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%. Об этом рассказал заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов. «Сбер» также предоставляет сервис, который позволяет клиентам устранять последствия утечки персональных данных.



«Сегодня аналитики, в том числе и «Сбера», фиксируют рост случаев телефонного мошенничества. Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с этим видом преступлений. И те меры, которые мы приняли в рамках этой программы буквально в последние несколько месяцев, дали очень хороший результат — уровень случаев телефонного мошенничества с клиентами «Сбера» снизился не менее чем на 30%», — сообщил заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.

По данным «Сбера», примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян сегодня является мошенническим, при этом чаще всего такие звонки совершаются с подменой номера и, как правило, из-за границы. Как отметил Кузнецов, если принять меры на уровне операторов связи, убрав возможность использования технологии подмены номеров, то количество мошеннических телефонных звонков сократится примерно на 70—80%.