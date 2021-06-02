В ближайшее время Тинькофф Банк готовится запустить сервис такси в качестве нефинансовой услуги, рассказал в интервью «Известиям» председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк.

«Мы концентрируемся на сервисах по путешествиям — билеты, гостиницы, по развлечениям — кино, рестораны, театры. Это также сервисы, связанные с e-comm: мы будем интегрировать доставку продуктов питания, заказы из ресторанов, доставку товаров других категорий. Могу уже приоткрыть завесу тайны и сказать, что у нас появится такси. Мы будем развивать также сервисы по заправкам, обучению и так далее», — сообщил Близнюк.

Он отметил, что все эти сервисы развиваются на основе партнерств с сильнейшими игроками в своих категориях. «Мы традиционно выступаем за интеграцию с успешными и уже востребованными сервисами и даем доступ к ним своей аудитории», — сообщил председатель правления Тинькофф Банка.

Также в настоящее время кредитная организация рассматривает идеи по приобретению нескольких компаний. «Если говорить про наши текущие активности, то, как мы уже и говорили, у нас есть несколько идей по покупке различных компаний, в том числе из IT, которые были бы комплиментарны нашему бизнесу», — пояснил Близнюк.

«Когда мы изучаем возможности, мы смотрим либо на технологические стартапы, либо на сформировавшиеся IT-компании с какой-то своей клиентской базой, сервисы которых к нам достаточно комплиментарны, и мы можем дать взаимный прирост клиентской базы. Хороший пример — наша недавняя сделка с сервисом «Кошелек», лидером в своем рынке, имеющим многомиллионную аудиторию. Первый совместный проект «Тинькофф» и «Кошелька» мы представим на ПМЭФ — это достаточно инновационное платежное решение», — отметил он.