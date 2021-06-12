Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Хоум Кредит Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими оценками рыночных позиций и позиции по капиталу при высокой способности к его генерации, комфортной позицией по ликвидности, приемлемым качеством активов и адекватным уровнем корпоративного управления. Также агентство отмечает умеренно высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры (Home Credit N.V. — Прим. Банки.ру) в случае необходимости», — сказано в сообщении.

Агентство замечает, что умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена сильными конкурентными позициями банка в сегменте розничного кредитования и обширной клиентской базой (свыше 2,6 млн человек на начало 2021 года).

«Банк поддерживает адекватные значения нормативов достаточности капитала (на 1 апреля 2021 года Н1.0 равен 15,9%, Н1.1 составляет 11,3%. Н1.2 равен 15,4%, Н1.4 равен 25,1%), которые позволяют выдержать обесценение до 17,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств», — уточняют эксперты.

Ввиду планов банка по дальнейшему активному росту розничного портфеля позиция по капиталу, по мнению агентства, в среднесрочной перспективе может оказаться чувствительной к принимаемым рискам и привести к снижению буфера абсорбции убытков. Вместе с тем банк демонстрирует высокую эффективность деятельности, что обусловлено прежде всего работой в высокомаржинальном сегменте розницы при адекватной стоимости риска.

Эксперты отмечают, что основу активов банка (73% активов на 1 апреля 2021 года) составляет портфель кредитов физлицам, представленный преимущественно кредитами наличными и POS-кредитами. Доля обесцененных кредитов находится на невысоком для розничных банков уровне.

«Ключевым источником фондирования кредитной организации являются средства физических лиц, включая ИП, которые составили 74% привлеченных средств на 1 апреля 2021 года, при этом банк активно диверсифицирует базу фондирования, увеличивая объем выпущенных облигаций, которые составили 6% привлеченных средств на 1 апреля 2021 года против 2% годом ранее на фоне планового сокращения средств физических лиц в пассивах», — пишут аналитики.



Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и приемлемое качество активов. Кроме того, для банка характерен высокий уровень диджитализации как в контексте обслуживания клиентов, так и при обработке клиентских заявок.

По мнению агентства, KPI, заложенные в стратегии, являются достаточными для укрепления конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе. В банке обновлена управленческая команда, в связи с чем реализация стратегических планов во многом зависит от эффективности работы нового топ-менеджмента. В то же время агентство отмечает, что давление на реализацию стратегии может оказать ужесточение регулирования основного направления деятельности банка в части увеличения норм регулятивных весов по необеспеченным розничным кредитам ввиду рисков перегрева данного сегмента на фоне высокой закредитованности населения.

