Банк Казани предлагает сезонный вклад «Летняя пора» по ставке до 5,25% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклад можно открыть до 1 августа 2021 года включительно на сумму от 50 тыс. рублей и сроком на шесть месяцев, год или два года.

На 181 день процентная ставка составит 4,75% годовых, 367 дней — 5%, 730 дней — 5,25%. Выплата процентов по вкладам сроком 181 день производится в конце срока путем причисления к основной сумме вклада, по вкладам сроком 367 и 730 дней — ежемесячно на основной счет вклада (с капитализацией процентов).

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».