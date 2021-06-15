Россияне в среднем хотели бы получать ежемесячно 131,6 тыс. рублей, выяснил сервис «Работа.ру», организовав опрос среди более чем 5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Респондентам был задан вопрос о желаемой зарплате в текущем году; как следует из релиза компании, вопрос был открытым — без вариантов ответа.

Уровень желаемых доходов различается в зависимости от региона, показало исследование. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 158,7 тыс. рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга — 151,9 тыс., Краснодара — 126,9 тыс., Екатеринбурга — 111,4 тыс., Нижнего Новгорода — 109,2 тыс. рублей.

Наименьшее число жителей России (6%) хотели бы зарабатывать до 29 тыс. рублей. От 30 тыс. до 49 тыс. рублей рассчитывают получать 16% опрошенных. Больше всего респондентов (23%) указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.



Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс. рублей. 18% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс., 22% — от 150 тыс. рублей.