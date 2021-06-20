ВТБ запустил новый сервис —«Мониторинг нарушений валютного законодательства» — для клиентов среднего и малого бизнеса — участников ВЭД. Услуга позволит предпринимателям минимизировать риски, связанные с валютным контролем, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках сервиса ВТБ заранее предупредит клиента о возможных нарушениях наступивших и приближающихся сроков исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, напомнит о необходимости предоставить подтверждающие документы, а также сообщит о ранее выявленных нарушениях. Воспользоваться сервисом можно в специальном разделе для участников ВЭД в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн», — говорится в релизе.

Мониторинг проводится каждые десять дней. При выявлении рисков несоблюдения сроков и порядка предоставления документов валютного контроля пользователь получает автоматическое уведомление в личном кабинете и сообщение по электронной почте.

В банке напоминают, что ВТБ предлагает клиентам комплексные решения для ведения международного бизнеса: цифровой валютный контроль и консалтинг, международные расчеты в 127 валютах, покупку и продажу валюты в круглосуточном режиме, в том числе по желаемому курсу, и многое другое.

