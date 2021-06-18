Одну из самых высоких зарплат в РФ — 183 тыс. рублей в месяц — предлагают техническому директору в сфере IT. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Самый высокий доход в России доступен техническому директору в сфере IT. В среднем такому специалисту российские работодатели предлагают 183 тыс. рублей в месяц. В среднем уровень заработной платы для технического директора начинается от 135 тыс. рублей и может достигать 327 тыс. рублей. В обязанности такого специалиста входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком», — говорится в тексте исследования.

На второй строчке топ-10 оказались Go-разработчики — сотрудники, которые занимаются разработкой приложений на языке программирования, разработанном внутри компании Google, и работают с файловой системой. В России такому сотруднику готовы платить в среднем 165 тыс. рублей. Немногим меньше получают продакт-менеджеры. Специалисты, которые формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки, в среднем получают в России 156 тыс. рублей.

Кроме того, одна из самых высокооплачиваемых профессий, по данным исследования, в сфере управления персоналом — генеральный директор. В России ему готовы предложить в среднем 150 тыс. рублей. Такому специалисту необходимо руководить финансовой деятельностью компании, принимать решения по кадровым вопросам, заниматься стратегическим планированием и обеспечивать соблюдение законодательства, указано в исследовании.

Высокооплачиваемые профессии также представлены в сфере дизайна. Так, продуктовый дизайнер и UX/UI-дизайнер, которые занимаются созданием дизайн-макетов, проектированием интерфейсов и исследованием поведения аудитории, получают в РФ около 118 тыс. и 106 тыс. рублей соответственно. На высокий заработок также могут рассчитывать специалисты в сфере производства. Например, главный инженер, который руководит производственным персоналом на предприятии, в России может получать в среднем 99 тыс. рублей.

Аналитики сервиса отметили, что в сфере юриспруденции хорошо заработать может патентный поверенный. Согласно данным исследования, специалист, который защищает интеллектуальную собственность, в среднем получает 94 тыс. рублей. Равный доход с поверенными доступен и российским каменщикам, в обязанности которых входит кладка стен, монтаж железобетонных перекрытий, а также умение работать с электроинструментами.