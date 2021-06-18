АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг ЮниКредит Банка обусловлен высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно высоким уровнем кредитоспособности. Высокая оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ЮниКредит Банка определяется сильными рыночными позициями при значительном буфере абсорбции убытков, адекватном риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что ЮниКредит Банк является универсальной кредитной организацией, входящей в число десяти крупнейших банков страны по размеру капитала. Основным направлением деятельности остается работа с крупным бизнесом — заемщиков банка можно отнести к лидерам в своих отраслях.

В целом АКРА не ожидает значительных изменений в профиле деятельности банка, несмотря на ожидаемый рост кредитного портфеля в этом году примерно на 20–25%, который станет восстановлением после сокращения объема на 10% в 2020 году. Заметную роль продолжит играть развитие розничного сегмента на фоне ожидаемого восстановления экономики в текущем году.

По данным аналитиков, наблюдавшееся снижение показателей прибыльности в результате несколько более высоких кредитных убытков прошлого года было управляемым: коэффициент усредненной генерации капитала за последние пять полных лет остался на прежнем уровне (порядка 145–150 б. п.).

АКРА прогнозирует сохранение показателей капитализации и прибыльности в диапазонах, соответствующих итоговой сильной оценке, на горизонте 12 месяцев, несмотря на повышенные ожидаемые дивидендные выплаты (не менее половины прибыли) и запланированный рост кредитного портфеля, которые, вероятно, приведут к снижению показателей достаточности собственных средств до наблюдавшихся до пандемии значений. Способность банка генерировать прибыль до выплаты дивидендов, по ожиданиям АКРА, напротив, восстановится до уровней, сопоставимых со значениями 2017–2019 годов.