Клиенты Райффайзенбанка, использующие онлайн-бухгалтерию, смогут получать консультации персонального бухгалтера. Сервис входит в тариф «Онлайн плюс». Его можно подключить и на других тарифах за дополнительную плату, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Онлайн-бухгалтерия упрощает работу предпринимателя. Мы разработали несколько режимов работы с сервисом в зависимости от потребностей бизнеса, опыта работы с бухгалтерией и объема этой работы. Тариф с максимально широким набором функций включает консультацию персонального бухгалтера, это позволит быстро получить совет, обсудить проблему и принять правильное решение. Это простой и понятный инструмент для ежедневной работы бизнеса», — отметила руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка Полина Гуляева.

Для новых клиентов онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка действуют три тарифа: «Мини», «Онлайн» и «Онлайн плюс», их стоимость составляет от 290 рублей до 2 990 рублей в месяц в зависимости от набора услуг.

Базовый тариф покрывает ключевые потребности предпринимателя при ведении бухгалтерии: это налоговый календарь, напоминания о платежах, уплата налогов и формирование декларации. В тариф «Онлайн» входит также подача декларации онлайн, квалифицированная электронная подпись и письма из налоговой в личном кабинете. А тариф «Онлайн плюс» включает также консультации бухгалтера.