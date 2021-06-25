Банки зафиксировали всплеск интереса малого и среднего бизнеса к подключению к Системе быстрых платежей (СБП) после заявления президента РФ Владимира Путина о возмещении комиссий за прием оплат этим способом, пишут «Известия» . Так, в июне Промсвязьбанк отметил трехкратный рост обращений предпринимателей на подключение к СБП. Каждый месяц запрос на подключение к СБП подают несколько тысяч клиентов, как новых, так и существующих: в начале июня спрос на продукт вырос примерно на 10% по сравнению с предыдущими периодами, рассказали в Райффайзенбанке. Увеличение потребности в использовании функционала наблюдают и в Банке ДОМ.РФ. В ближайшее время куайринг вполне может заменить переводы на карту, считают в Делобанке. Сейчас доля платежей, проводимых через СБП, составляет порядка 5%, но на горизонте трех лет она может достигнуть 20–30%, ожидают в банке «Санкт-Петербург».

Возможность оплатить товары и услуги с помощью СБП уже предоставили 146 тыс. торговых точек, заявили в Национальной системе платежных карт, уточнив, что только в течение июня такой способ оплаты внедрили 11 тыс. ТСП. На начало июня возможность оплаты товаров и услуг через СБП своим клиентам предоставляли 76 тыс. организаций, из которых 69 тыс. — субъекты МСП, уточнили в ЦБ. В соответствии со стратегией развития национальной платежной системы, принятой Банком России, к концу 2023 года к сервису должно подключиться 100 тыс. малых и средних предприятий. Программа компенсации предполагает возмещение комиссий из бюджета на основании реестров банков, клиенты которых (МСП) получали оплату через СБП в этот период.

Банки начали снижать ставки по эквайрингу для МСП В ЦБ заявили, что программа компенсаций комиссий за прием оплаты товаров и услуг через СБП станет существенной поддержкой для бизнеса, так как фактически в течение шести месяцев до конца этого года прием безналичных платежей через СБП для них будет бесплатным.

Первые возмещения будут начислены за операции, проведенные в июле, сообщил вице-президент «Открытия» Александр Дынин. По его словам, это произойдет уже в августе. Далее суммы будут компенсировать по итогам каждого месяца, добавили в Райффайзенбанке. Сейчас обсуждается схема, при которой банки будут подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в уполномоченный правительством орган власти, рассказал директор департамента эквайринга Промсвязьбанка Никита Хомутов. Он пояснил, что после проверки поступивших данных сумма удержанной комиссии будет выплачиваться на корреспондентский счет банка. Далее банк компенсирует траты ТСП, возмещая удержанную сумму.

Как сообщил руководитель центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка Алексей Ясаков, возможно, будет использована механика возврата НДС по такой схеме: субъект МСБ осуществляет оплату по СБП, оплачивает комиссию НСПК, а по итогу отчетного периода сформируется пакет документов, подтверждающих принадлежность субъекта к сегменту МСБ и оплату комиссий СБП. Документы будут передаваться в уполномоченное подразделение, а казначейство — осуществлять выплаты.