Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило компании QIWI PLC долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «BB-/B» с «негативным» прогнозом. Такой прогноз отражает возможность понижения рейтингов QIWI в следующие 12 месяцев в случае ухудшения конкурентных позиций компании вследствие нормативных или законодательных изменений, а также усиления конкуренции в секторе платежных сервисов, говорится в релизе агентства.

По мнению аналитиков, неопределенность, связанная с временными ограничениями со стороны Банка России в отношении трансграничных операций Киви Банка, снизилась, однако некоторые направления деятельности не будут возобновлены.

«Действие ограничений Банка России в отношении трансграничных операций Киви Банка завершилось 8 июня 2021 года, и мы считаем, что прямые регуляторные риски для компании снизились. В то же время мы ожидаем, что QIWI сможет восстановить объем платежей в рамках трансграничных операций только частично. Операции примерно с 30 крупными иностранными торговыми компаниями и провайдерами сервисов, такими как Ali-Express и Steam, уже возобновились, и QIWI планирует восстановить трансграничные операции с некоторыми контрагентами в сфере цифровых развлечений, в частности онлайн-игр или киберспорта. Вместе с тем часть трансграничных операций не будет возобновлена, включая, например, операции с иностранными платежными агрегаторами», — комментируют ситуацию аналитики.

По их мнению, новый режим регулирования в сегменте приема спортивных ставок может оказать давление на будущие темпы роста компании. В декабре 2020 года был принят новый закон, предусматривающий создание единого регулятора азартных игр и единого центра учета букмекерских ставок. После этого QIWI более не будет выполнять функции оператора одного из двух существующих ЦУПИСов (центров учета перевода интерактивных ставок), поскольку они прекратят работу с IV квартала текущего года.

«Российский сегмент приема ставок обеспечивает значительную долю объема платежей, обрабатываемых QIWI, на него приходилось порядка 20—25% чистой выручки в I квартале 2021 года. Новый режим регулирования может затронуть до 55—60% выручки в этом сегменте или до 11—15% совокупной выручки», — полагают эксперты. На их взгляд, конкурентная позиция компании будет зависеть от ее способности найти свою роль в рамках нового режима регулирования в отрасли ставок и возможности компенсировать потерю дохода за счет разработки новых сценариев использования «QIWI Кошелька» и развития новых проектов.

ЦБ разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых иностранных компаний Банк России разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных компаний и снял ряд ограничений, введенных в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании.

Для того чтобы новые направления бизнеса стали приносить значительный объем выручки, потребуется время, подчеркивают аналитики. С конца 2018 года компания QIWI начала активно разрабатывать услуги по предоставлению цифровых банковских гарантий и решения по факторинговому финансированию в рамках проекта ООО «Факторинг ПЛЮС». Кроме того, с мая 2021 года компания запустила пилотный продукт по предоставлению кредитов на исполнение государственных контрактов. По оценкам компании, совокупные поступления от проекта «Факториг ПЛЮС» будут составлять до 15—20% совокупного чистого дохода группы к 2023 году в сравнении с около 2,6% в конце 2020 года.



«Однако пока еще не ясно, сможет ли новое направление бизнеса обеспечить значительный объем выручки. Мы считаем риски, связанные с новыми кредитными продуктами и банковскими гарантиями, более низкими в сравнении с рисками, характерными для потребительского кредитования в рамах проекта «Совесть». В то же время мы признаем, что запланированные компанией темпы роста портфелей кредитов и гарантий являются довольно амбициозными — они, как ожидается, будут увеличиваться в два раза ежегодно до 2023 года. Так, факторинговый и кредитный портфель увеличится примерно до 30 млрд рублей, а портфель гарантий — до 160 млрд рублей, что, на наш взгляд, может привести к повышению рисков», — поясняют аналитики.

Исторически относительно низкая зависимость QIWI от заемных средств для поддержки бизнеса остается позитивным рейтинговым фактором. В S&P ожидают, что отношение «долг/EBITDA», скорее всего, останется ниже 1,5x в среднесрочной перспективе. «Мы ожидаем, что в 2021—2022 годы рентабельность по EBITDA компании снизится вследствие ожидаемого сокращения выручки, в частности в высоко маржинальном сегменте приема спортивных ставок. Вместе с тем рентабельность по EBITDA будет поддерживаться инициативами по сокращению затрат и сворачиванием убыточных направлений бизнеса (проекты «Совесть» и «Рокетбанк»), завершенным в прошлом году», — прогнозируют аналитики.

​QIWI продала Совкомбанку проект «Совесть» В результате продажи бизнеса убыток группы по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей.

Прогноз «негативный» отражает тот факт, что S&P может понизить рейтинги компании в ближайшие 12 месяцев с вероятностью один к трем.



«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в следующие 12 месяцев, если конкурентная позиция компании ухудшится в результате нормативных и законодательных изменений, а также усиления конкуренции или существенных изменений рыночной конъюнктуры, вызванных выходом новых участников на рынок платежных услуг. Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если придем к выводу, что ожидаемый быстрый рост новых продуктов компании, таких как факторинговое финансирование, цифровые банковские гарантии или предоставление кредитов на исполнение контрактов, ведет к повышению рисков и убытков и оказывает давление на профили бизнес- и финансовых рисков компании. Мы также можем понизить рейтинг QIWI, если возможное снижение выручки усилит волатильность показателей долговой нагрузки, в результате чего отношение «долг/EBITDA» превысит 2x», — говорится в релизе.

S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если компании удастся снизить негативное влияние частичного сворачивания трансграничных операций и нового режима регулирования в индустрии спортивных ставок на ее бизнес и финансовые показатели. В частности, QIWI необходимо будет поддерживать свою конкурентную позицию и стабилизировать рост выручки.