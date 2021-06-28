Екатерина Бугаева 1 июля 2021 года вступит в должность финансового директора Росбанка. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в кредитной организации.

Совет директоров Росбанка также инициировал процесс назначения Бугаевой членом правления кредитной организации — это решение вступит в силу после одобрения Банком России. В зону ее ответственности будет входить руководство финансовыми функциями Росбанка и его дочерних структур.



Екатерина Бугаева работает в группе Societe Generale 14 лет. Она окончила в 1998 году Технический университет Молдовы. С 2004 года является членом Ассоциации независимых бухгалтеров (Великобритания). В группу Societe Generale пришла в 2007 году. В 2007—2012 годах занимала должность финансового директора дочернего банка Societe Generale в Молдове — Mobiasbanca. В 2012-м присоединилась к команде финансов Росбанка, возглавив департамент внешней отчетности. В ноябре 2014 года назначена заместителем финансового директора Росбанка, а также в период с 2018 года по март 2021-го являлась финансовым директором и членом правления Русфинанс Банка. В роли заместителя финансового директора Росбанка в разные периоды Бугаева курировала такие сферы, как учет и отчетность по МСФО, взаимодействие с внешними аудиторами и рейтинговыми агентствами, управление дочерними структурами в рамках группы Росбанка, а также финансовое управление.

Ася ШАЛИМОВА

