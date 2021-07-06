Утвержден состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора — общества «Системы распределенного реестра», сообщает пресс-служба. Оператора учредили крупнейшие игроки финансового рынка: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Московская биржа, Национальная система платежных карт, — а также Ассоциация «ФинТех» (АФТ).



В ходе первого заседания совета директоров, состоявшегося 2 июля, его председателем был избран заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В совет директоров блокчейн-оператора вошли топ-менеджеры ведущих финансовых организаций — учредителей ООО «Системы распределенного реестра»:

заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик;

заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс;

управляющий директор Московской биржи по стратегии и международному присутствию Артем Железнов;

генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев;

заместитель председателя правления Промсвязьбанка Олег Барыбин;

генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.

Также в совет директоров вошла первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

На должность генерального директора блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра» назначена Татьяна Жаркова. Татьяна Жаркова с 2020 года является гендиректором АФТ и продолжит осуществлять руководство ассоциацией. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в банках и в управлении проектами в сфере финансов.

«Блокчейн-оператор ставит своей целью развитие российской инфраструктуры распределенных реестров для финансового сектора, создание инновационных сервисов и изучение потенциала применения блокчейна на российском рынке», — говорится в релизе блокчейн-оператора.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

