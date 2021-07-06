Утвержден состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора — общества «Системы распределенного реестра», сообщает пресс-служба. Оператора учредили крупнейшие игроки финансового рынка: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Московская биржа, Национальная система платежных карт, — а также Ассоциация «ФинТех» (АФТ).
В ходе первого заседания совета директоров, состоявшегося 2 июля, его председателем был избран заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
В совет директоров блокчейн-оператора вошли топ-менеджеры ведущих финансовых организаций — учредителей ООО «Системы распределенного реестра»:
- заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик;
- заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс;
- управляющий директор Московской биржи по стратегии и международному присутствию Артем Железнов;
- генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев;
- заместитель председателя правления Промсвязьбанка Олег Барыбин;
- генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.
Также в совет директоров вошла первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.
На должность генерального директора блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра» назначена Татьяна Жаркова. Татьяна Жаркова с 2020 года является гендиректором АФТ и продолжит осуществлять руководство ассоциацией. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в банках и в управлении проектами в сфере финансов.
«Блокчейн-оператор ставит своей целью развитие российской инфраструктуры распределенных реестров для финансового сектора, создание инновационных сервисов и изучение потенциала применения блокчейна на российском рынке», — говорится в релизе блокчейн-оператора.