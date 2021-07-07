Российские банки в июне выдали гражданам кредитов наличными на сумму 622,9 млрд рублей, показал экспресс-мониторинг рынка розничных банковских услуг Frank RG . Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года, отмечает издание.

По сравнению с маем объем выданных займов наличными вырос на 8,5% — тогда россияне взяли потребительские кредиты на сумму 574,4 млрд рублей.

В целом доля выданных потребительских кредитов составила почти половину от всего объема выданных за месяц розничных кредитов (без учета кредитных карт) — всего банки оформили гражданам кредиты на почти 1,3 трлн рублей, что на 14,3% превышает майские показатели.



Значительную долю выданных займов составила ипотека. В июне россияне взяли жилищных кредитов на 551,2 млрд рублей (плюс 25% к маю). Это чуть меньше апрельского рекорда, когда объем выданных ипотечных кредитов составил 556,4 млрд рублей.

Менее заметный рост показали выдачи POS-кредитов и автокредитов. В июне россияне взяли POS-кредиты на сумму 26,5 млрд рублей (плюс 6,5% к маю), а автокредиты — на 94,3 млрд рублей (плюс 1,14% к маю).

Доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки превысила допандемический уровень Доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по кредитам к доходу заемщика) уже превысила допандемический уровень. Как передает ТАСС, об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Международном финансовом конгрессе.

Рекордные показатели выданных кредитов наличными объясняются сезонным фактором, полагает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Это продолжение апрельского тренда: весна и лето — период, когда люди тратят деньги на ремонт, строительство, другие крупные покупки для дачи и дома, на отпуск. Также весной активно покупают автомобили», — говорит он.

Кроме того, в этом году сами банки охотно выдают кредиты, поскольку ждут ужесточения регулирования — с 1 июля ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Однако влияние этого фактора не слишком велико — в пределах 5—10% от выдач, указывает Грибанов. «За счет некоторого ослабления требований к заемщикам в июне мог реализоваться спрос, отложенный только на июль — август», — поясняет он.

Еще один фактор, повлиявший на рекордные показатели, — ожидание роста ставок. «Клиенты понимают, что ставки будут только расти. Поэтому если у них есть планы совершить крупную покупку в кредит в ближайшие три — четыре месяца, они предпочтут взять деньги сегодня по текущей ставке, а не ждать пока ставка вырастет», — рассказывает он. Заметное охлаждение спроса, по словам Грибанова, может произойти только ближе к сентябрю.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

