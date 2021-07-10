Mastercard расширила возможности программы лояльности «Бизнес-Бонус» для предпринимателей в России, сообщает пресс-служба международной платежной системы. Компания предлагает держателям бизнес-карт новые сервисы — решение для интеллектуальной бизнес-аналитики на базе upSWOT и рекламную подписку в «Яндекс.Бизнесе».

«Новые инструменты помогут в управлении маркетинговыми, бухгалтерскими и финансовыми потоками данных, а также в увеличении продаж. Доступ к сервисам предоставляется в обмен на бонусные баллы внутри программы лояльности Mastercard «Бизнес-Бонус», — говорится в релизе.

Комплексное решение upSWOT представляет собой сервис для анализа деятельности компаний. Он позволяет исследовать различные показатели, сравнивать результаты работы с активностью конкурентов и лидеров рынка, дает рекомендации для дальнейшего развития и помогает предпринимателям в финансовом прогнозировании.

Сервис upSWOT собирает и объединяет данные из приложений, в которых пользователи ведут бизнес. Платформа поддерживает через API доступ к более чем 120 приложениям, которые чаще всего задействуют предприниматели: «Небо», «Мое дело», MailChimp, 1C, AmoCRM, «Битрикс24», «Яндекс.Метрика» и др. Аналитические алгоритмы обрабатывают полученную информацию с соблюдением всех требований безопасности и конфиденциальности, рассчитывают KPI и важные рыночные метрики бизнеса. По мере изменения данных система автоматически предоставляет новые или обновленные инсайты.

«С upSWOT пользователи получают простой и гибкий инструмент для построения бизнес-сценариев. Эта функция помогает прослеживать развитие бизнес-процессов во времени, вносить корректировки в зависимости от различных факторов и событий и оценивать степень влияния изменений на компанию в прогнозируемой перспективе», — отмечают в Mastercard.

Рекламная подписка от «Яндекс.Бизнеса» помогает малому бизнесу без специальных знаний и специалистов запустить рекламную кампанию в Интернете и на площадках «Яндекса». Сделать это можно из личного кабинета «Бизнес-Бонуса» — виджет «Яндекс.Бизнеса» теперь встроен в программу лояльности, где предприниматели могут оперативно запустить свою первую рекламную кампанию и получить дополнительную скидку на старт.

«Программа лояльности Mastercard «Бизнес-Бонус» дает возможность сотрудникам и владельцам предприятий малого и среднего бизнеса пользоваться скидками и привилегиями партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, реклама и продвижение, путешествия и транспорт, товары и услуги, а также в новой категории «Сервисы». За любые трансакции по бизнес-картам Mastercard начисляются бонусы, которые можно обменять на скидки от партнеров, список которых постоянно расширяется», — напоминают в компании.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

