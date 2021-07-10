Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Таатта», требует с контролировавших его лиц 4,1 млрд рублей. О соответствующем иске о возмещении убытков, направленном 5 июля 2021 года в Арбитражный суд Якутии, сообщается на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Соловьева Д. В., Арифулиной З. К., Ярковой Н. Т., Дорохиной С. И., Басовой И. Н.», — указано в релизе агентства.

Напомним, что, в частности, Дмитрий Соловьев занимал должность председателя правления банка; Надежда Яркова, главный бухгалтер Сания Дорохина и Ирина Басова входили в правление.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по неправомерному отчуждению имущества банка за счет сформированного фиктивного остатка в кассе и приобретению неликвидных активов, в результате чего банку были причинены убытки», — поясняется в сообщении АСВ.



АСВ удалось вернуть 2,5 млрд рублей, похищенные из банка «Таатта» Банк, конечным бенефициаром которого считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова, остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.

Лицензия у банка была отозвана 5 июля 2018-го, а в августе того же года он был признан банкротом.

Ася ШАЛИМОВА