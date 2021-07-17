Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.



В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года до 71,54 года (общероссийские данные предварительно давал Минздрав в апреле). Показатель снизился впервые с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России — 76,4 и 66,5 года соответственно — остается одним из самых высоких в мире.

До пандемии, за десять лет с 2009 по 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни в России прибавила 4,4 года. Каждый год прироста продолжительности жизни — большое достижение, даже если учесть, что сначала рост был с низкого уровня, комментирует заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «В 2020-м мы откатились на уровень 2015—2016 годов», — указывает она.