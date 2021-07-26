Объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2020 году достиг 23 млрд рублей, и рынок продолжит развиваться опережающими темпами. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Электронное страхование: максимальный приоритет» .

Почти все основные виды страхования в онлайн-канале показали высокие темпы прироста премий. Исключение составило страхование выезжающих за рубеж — вслед за общерыночной динамикой по этому виду взносы в онлайн-канале сократились в два раза.

В структуре премий электронного страхования за 2020 год превалируют страхование жизни, а также страхование рисков держателей кредитных карт, совокупная доля которых, по оценкам «Эксперт РА», составила 34% премии по электронному страхованию. Этот же сегмент продемонстрировал и самый большой прирост, увеличившись по сравнению с 2019 годом более чем в 1,7 раза.

Газета «Известия» в материале на эту тему приводит мнение экспертов о том, что особенности дистанционного оформления такой относительно новой услуги, как страхование рисков держателей кредитных карт, позволяют навязать ее клиентам. Так, при получении кредитки онлайн услуга страхования оформляется пользовательским соглашением, которое более 90% граждан, особенно молодых, просто не читают. Списание же средств происходит не сразу, а после возникновения задолженности и в определенный день (когда период охлаждения уже истек), что делает проблематичным возврат денег. И хотя формально банки и страховщики закона не нарушают, правозащитники считают включение страховки в договор уловкой, которая позволяет нарастить объемы собранных премий.

На втором месте, по данным «Эксперт РА», — страхование автокаско с долей 25% во взносах, на третьем — страхование имущества физических лиц (22%).

«Вместе с развитием онлайн-продаж компании наращивают компетенции по онлайн-урегулированию, — отмечается в обзоре. — По данным, полученным в результате опроса, 70% респондентов предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт. Для сравнения, доля таких компаний в 2017 году составляла менее 50%. Цифры по урегулированию отдельно через мобильные приложения, так же как и по продажам, значительно скромнее: только 30% опрошенных заявили о наличии возможности подать заявку на урегулирование страхового случая через мобильное приложение. И пока лишь 40% респондентов позволяют своим клиентам полностью урегулировать страховой случай дистанционными сервисами без посещения офиса компании. Кроме того, такой вид урегулирования доступен по ограниченному числу видов страхования».

Пандемия в значительной степени ускорила развитие электронного канала продаж, объясняют эксперты. Цифровые проекты, которые планировались к запуску в течение следующих двух-трех лет и позже, компании начали реализовывать в приоритетном порядке. Более 80% опрошенных заявили, что в ближайшие годы планируют внедрить новые IT-продукты или модернизировать действующие в компании процессы. 21% респондентов сказали, что фокус их внимания будет направлен на разработку мобильного приложения, 12% сосредоточатся на доработке сайта и онлайн-продаж через него, 7% — на личном кабинете клиента.



«По нашим ожиданиям, на рынке сохранится и тенденция по опережающему развитию онлайн-канала. Объем премий электронного страхования без учета ОСАГО по итогам 2021 года перешагнет отметку в 30 млрд рублей», — прогнозируют аналитики.

Ася ШАЛИМОВА