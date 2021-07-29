Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции оставила без изменения приговор по делу о растрате более 53 млн рублей в отношении бывшего председателя правления банка «Универсалтраст» Игоря Петрова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



«Судебная коллегия пришла к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления судом установлены верно. Его вина убедительно доказана исследованными в суде первой инстанции и приведенными в приговоре доказательствами. Каких-либо нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов по делу не допущено. Состоявшиеся судебные решения оставлены без изменения», — указали в пресс-службе.

В сентябре 2019 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Петрову наказание в виде трех лет колонии общего режима. Также суд первой инстанции обязал осужденного возместить более 53 млн рублей кредитной организации. Однако Мосгорсуд в апелляции убрал квалифицирующий признак преступления «по предварительному сговору группой лиц», смягчив назначенное ему наказание до двух лет и девяти месяцев лишения свободы.

Свою вину Петров так и не признал. По версии следствия и гособвинения, после отзыва у банка лицензии в апреле 2012 года Петров принимал решения о выдаче многомиллионных кредитов наличными, а получателями невозвратных средств выступили работники самого банка и обслуживающих его организаций. Также суды установили, что между банком и подконтрольной осужденному организацией был подписан договор об уступке прав требования, что привело к хищению средств «Универсалтраста».

Защита главы кредитной организации настаивала, что часть из заемщиков исполняла кредитные обязательства, а доводов о «подконтрольности» юрлица, получившего уступку, у следствия нет.