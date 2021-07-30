Минимальные пакетные тарифы на связь в России в первом полугодии 2021 года подорожали на 16%, достигнув 326 рублей, сообщается в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. В ходе исследования были зафиксированы тарифы восьми операторов во всех регионах РФ.

По данным исследования, операторы России сместили фокус с индивидуальных абонентов на привлечение семей и групп абонентов, предлагая скидки за подключение нескольких сим-карт. В первом полугодии 2021 года наибольшая динамика индекса доступности зафиксирована в Южном федеральном округе. Это значит, что жителям этих регионов приходится выделять на услуги связи больше денег, чем было раньше. Наименьшая динамика зафиксирована в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском ФО.

Отмечается, что регионами с самой доступной мобильной связью для населения с учетом средней заработной платы и минимальных пакетных тарифов на мобильную связь стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область и Москва, которая раньше в пятерку не входила. Однако ее возвращение связно не столько с динамикой тарифов на связь, сколько с данными о росте номинальной заработной платы в столице.

Регионами с самой дорогой связью стали Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия. Это обусловлено низким (ниже среднего по России) ростом средней номинальной зарплаты в регионе и ростом тарифов на мобильную связь.

«В первом полугодии 2021 года в состоянии ценовой войны остались лишь два из четырех федеральных операторов РФ — Tele2 и МТС. Операторы предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, однако их наполнение является минимальным, тогда как начальные пакетные тарифы «Билайна» и «МегаФона» можно назвать достаточными для более широких групп абонентов. В частности, в минимальных тарифах «Билайна» и «МегаФона» размер пакета трафика достигает 25 гигабайт, тогда как в минимальных тарифах Tele2 и МТС пакеты трафика начинаются с 3—5 гигабайт», — говорится в сообщении.

Анна КОМАРОВА